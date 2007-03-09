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Mobile GAMER - первый в Россий журнал о мобильных играх
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Новости
Доступна для скачивания электронная версия журнала Mobile Gamer (январь-февраль 2007)
 Доступна для скачивания электронная версия журнала Mobile Gamer (январь-февраль 2007)
Электронную версию свежего номера Mobile Gamer можно скачать с нашего сайта
Телефоны: Железо

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 14.05.2007  Слухи о Nokia N81
В Сети появились первые фотографии и спецификации нового GSM-смартфона Nokia N81. Новинка, судя по наличию 3.5 мм jack аудиовыхода и 8 GB встроенной памяти, пополнит линейку мультимедийных телефонов компании.
Телефоны: Железо | Источник: techlabs
Samsung SCH-B710 – новый телефон с поддержкой цифрового ТВ
 19.04.2007  Samsung SCH-B710 – новый телефон с поддержкой цифрового ТВ
Компания Samsung представила на суд корейской общественности свой новый DMB-совместимый мобильный телефон SCH-B710. Аппарат поддерживает сразу два стандарта цифрового телевещания – S-DMB и T-DMB, а это значит, что использовать его можно будет с большим количеством сервис-провайдеров.
Телефоны: Железо
Создатели Skype и Kazaa строят пиринговую телесеть
 27.03.2007  Создатели Skype и Kazaa строят пиринговую телесеть
Никлас Зеннстрём и Янус Фриис выбрали название для своего нового проекта по созданию пиринговой телевизионной сети, ранее известной под кодовым именем Venice. Сервис теперь именуется Joost.

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22.03.2007  Высший пилотаж-2007. Десять самых ожидаемых игр 2007 года
Представляем краткий обзор потенциальных хитов для игровой платформы PC текущего года, лучших из лучших, сплотивших в предрелизной горячке миллионы фанатов. Итак, основные претенденты на почетный пьедестал в номинации "Игра года-2007". Встречайте, великолепная десятка: Crysis, Bioshock, S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl, Half-life 2: Episode Two/Portals, Spore, The Wither, Hellgate: London, Alan Wake, Kane&Linch: Dead Men, Assasin Creed.
Источник: techlabs
Intel разрабатывает 45 нм процессор для UMPC
 14.03.2007  Intel разрабатывает 45 нм процессор для UMPC
Сверх-портативные компьютеры UMPC обычно используют процессоры, специально для них не предназначенные, а обычные мобильные – то есть созданные для ноутбуков.
Источник: techlabs
Samsung Ultra-F
 09.03.2007  Samsung Ultra-F
В самсунговской серии F пополнение: к представленным еще на CES в Лас-Вегасе телефонам Samsung F300 (уже протестированному в февральском номере МН аппарату Ultra Music) и F500 (заточенному под просмотр видео устройству, весьма необычной конструкции, носящему имя Ultra Video) добавился F700 – он же Ultra Smart
Источник: MN
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Актуальные новости
Хит-парад мобильных игр и мелодий от журнала Mobile GAMER
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Слухи о Nokia N81
[14.05.2007 10:12]
When pornstars get too old...
[21.04.2007 05:34]
Ancient porn!
[21.04.2007 05:33]
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