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|Новости
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|Доступна для скачивания электронная версия журнала Mobile Gamer (январь-февраль 2007)
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|14.05.2007 Слухи о Nokia N81
В Сети появились первые фотографии и спецификации нового GSM-смартфона Nokia N81. Новинка, судя по наличию 3.5 мм jack аудиовыхода и 8 GB встроенной памяти, пополнит линейку мультимедийных телефонов компании.
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|19.04.2007 Samsung SCH-B710 – новый телефон с поддержкой цифрового ТВ
Компания Samsung представила на суд корейской общественности свой новый DMB-совместимый мобильный телефон SCH-B710. Аппарат поддерживает сразу два стандарта цифрового телевещания – S-DMB и T-DMB, а это значит, что использовать его можно будет с большим количеством сервис-провайдеров.
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|27.03.2007 Создатели Skype и Kazaa строят пиринговую телесеть
Никлас Зеннстрём и Янус Фриис выбрали название для своего нового проекта по созданию пиринговой телевизионной сети, ранее известной под кодовым именем Venice. Сервис теперь именуется Joost.
|22.03.2007 Высший пилотаж-2007. Десять самых ожидаемых игр 2007 года
Представляем краткий обзор потенциальных хитов для игровой платформы PC текущего года, лучших из лучших, сплотивших в предрелизной горячке миллионы фанатов. Итак, основные претенденты на почетный пьедестал в номинации "Игра года-2007". Встречайте, великолепная десятка: Crysis, Bioshock, S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl, Half-life 2: Episode Two/Portals, Spore, The Wither, Hellgate: London, Alan Wake, Kane&Linch: Dead Men, Assasin Creed.
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|14.03.2007 Intel разрабатывает 45 нм процессор для UMPC
Сверх-портативные компьютеры UMPC обычно используют процессоры, специально для них не предназначенные, а обычные мобильные – то есть созданные для ноутбуков.
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|09.03.2007 Samsung Ultra-F
В самсунговской серии F пополнение: к представленным еще на CES в Лас-Вегасе телефонам Samsung F300 (уже протестированному в февральском номере МН аппарату Ultra Music) и F500 (заточенному под просмотр видео устройству, весьма необычной конструкции, носящему имя Ultra Video) добавился F700 – он же Ultra Smart
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