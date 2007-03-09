SMS-заказ стал доступнее

При оформлении SMS-заказа второй номер высылается бесплатно! Подробнее читай в разделе Журнал "Mobile GAMER" не поступил в продажу в Вашем городе? Отправляя SMS-сообщение, Вы покупаете журнал по розничной цене (всего $0,75 без НДС)! Сервис доступен всем абонентам сотовой связи на территории РФ.Подробнее читай в разделе Подписка.

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